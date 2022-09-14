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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Сунгоркина

Лейла Алиева
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Сунгоркина
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родственникам главного редактора газеты «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина в связи с его смертью. Об этом в среду, 14 сентября, сообщила пресс-служба Кремля.

— Кончина Владимира Николаевича Сунгоркина — это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас. Он был патриотом, неординарным, творчески одаренным, талантливым человеком, — говорится в сообщении.

Российский лидер также напомнил, какой путь прошел Сунгоркин — от корреспондента до руководителя одного из самых крупных изданий. Кроме того, он всегда был примером верности своей профессии, этике, а также мог сплотить коллег в настоящую команду единомышленников, заключил Путин.

Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет. Он являлся журналистом, репортером и медиаменеджером, а также занимал должности главного редактора и генерального директора редакции газеты «Комсомольская правда».

По словам заместителя редактора отдела политики издания Александра Громова, Сунгоркин умер во время экспедиции в Приморье, где он собирал материал для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Соболезнования Журналисты Владимир Путин
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