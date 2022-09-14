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Появились подробности смерти главреда «Комсомольской правды» Сунгоркина

Лейла Алиева
Общество
Появились подробности смерти главреда «Комсомольской правды» Сунгоркина
Фото: Youtube / Радио Комсомольская Правда

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин умер во время экспедиции в Приморье. Об этом сообщил заместитель редактора отдела политики издания Александр Громов в среду, 14 сентября.

— Он был в командировке. Он был очень бодрый. Это случилось там. Мы сами толком не знаем. Для нас это шок. Человек был очень такой живой, моторный, — рассказал он.

Громов отметил, что главред газеты отправился в рабочую поездку, чтобы собрать информацию для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. При этом у Сунгоркина не было проблем со здоровьем и в больнице он не лежал. Завершиться экспедиция должна была 16 сентября, передает Telegram-канал «Подъем».

До этого стало известно, что Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет. Он был журналистом, репортером и медиаменеджером, а также занимал должности главного редактора и генерального директора редакции газеты «Комсомольская правда».

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