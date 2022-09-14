Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался. Об этом сообщается на сайте издания в среду, 14 сентября.

— В возрасте 68 лет ушел из жизни главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, — говорится в сообщении.

Владимир Сунгоркин был журналистом, репортером и медиаменеджером, а также занимал должности главного редактора и генерального директора редакции газеты «Комсомольская правда».

Свою журналистскую карьеру он начал в 1976 году в качестве корреспондента «Комсомольской правды» на строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. В декабре 2003 года Сунгоркина включили в топ-5 самых влиятельных медиаменеджеров России по версии журнала «Карьера» и еженедельника «Новый взгляд». Еще через 15 лет он получил звание заслуженного журналиста Российской Федерации, пишет «Комсомольская правда».