«Может привести к взрыву»: как правильно использовать телефон на морозе

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С наступлением холодного времени года многие люди отмечают ускоренную разрядку мобильного телефона на улице. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, вредят ли низкие температуры аккумулятору и как правильно использовать телефон на холоде, чтобы замедлить процесс разрядки устройства.

Как поделился эксперт по гаджетам проекта Pro Hi-Tech Илья Корнейчук, для литиево-ионных и литиево-полимерных аккумуляторов, установленных в современных смартфонах, обозначены определенные температуры, при которых допустимо использовать телефон.

— В среднем от нуля градусов телефон можно использовать беспрепятственно. Даже если после прогулки устройство охлаждено до плюс 1 градуса, его можно эксплуатировать, — поделился Корнейчук.

Он рассказал, что на морозе не происходит повреждение мобильных устройств, но телефон быстрее теряет заряд. А вот заряжать телефон после охлаждения необходимо правильно.

— Чтобы не навредить аккумулятору зарядкой на морозе, необходимо подзаряжать устройство в тепле. Хотя бы при плюс 1 градусе. Например, во внутреннем кармане куртки, — рекомендовал специалист.

После прогулки в холодное время, как отметил Корнейчук, рекомендуется соблюдать временной промежуток для зарядки, чтобы не навредить устройству.

— Когда температура аккумулятора после прогулки выше плюс 1 градуса, ничего опасного не произойдет, если поставить его на зарядку. Температура ниже плюс 1 градуса является нештатной ситуацией для аккумулятора. Чтобы его зарядить, необходимо выждать время и отогреть телефон, — пояснил Корнейчук.

Он отметил, что зарядку телефона на улице при минусовой температуре лучше исключить. Это связано с металлизацией лития, которая запускает ряд негативных процессов в устройстве.

— Металлизация лития приводит к разрыву соединительных слоев аккумулятора. Эти разрывы могут спровоцировать короткое замыкание, которое разрушает оболочку аккумулятора. После ее разрушения в аккумулятор поступает кислород, который в реакции с литием может привести к взрыву аккумулятора, — прокомментировал специалист.

Эксперт по мобильным устройствам также рассказал о температурах, допустимых для использования телефона.

— При температуре до плюс 1 градуса использовать телефон можно беспрепятственно, а при температуре от минус 41 градуса необходимо исключить использование мобильного телефона, потому что это приведет к поломке устройства, — заключил Корнейчук.