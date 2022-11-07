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Приметы и советы

Наклейки с триколором оставят на поездах московского метро

Лейла Алиева
Город
Наклейки с триколором оставят на поездах московского метро
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Стикеры с флагом России на поездах столичного метро решили оставить после завершения Дня народного единства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в понедельник, 7 ноября.

— Вместе со всей страной московский транспорт отметил День народного единства: в прошедшие выходные мы провели множество интересных мероприятий. Мы решили оставить наклейки с государственными флагами России на головных вагонах поездов метро и после завершения праздника, об этом также просили и пассажиры, — рассказал он.

Ко Дню народного единства стикеры с российским триколором появились на первых вагонах более 3500 поездов, говорится в Telegram-канале.

Недавно в Московском метрополитене обновили около 250 тысяч наклеек и плакатов. Так, в подземке разместили краткую версию правил поведения. На плакаты добавили рисунки и графику, а наиболее важную информацию выделили красным цветом. Также специалисты обновили оформление всех кассовых зон и стикеры в поездах и на кабинетах дежурных.

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