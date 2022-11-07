Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бикович высказался о влиянии Запада на его отношение к России

Лейла Алиева
Общество
Бикович высказался о влиянии Запада на его отношение к России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сербский и российский актер Милош Бикович заявил, что не поменял своего отношения к России на фоне царящей на Западе русофобии. Об этом он рассказал в интервью сербскому изданию Kurir.

— Мое отношение к России не меняется в зависимости от того, какое количество русофобии и истерии вокруг России. Мое отношение к России базируется не на сиюминутных политических событиях, а, скорее, на культурологическом, духовном уровне. Это вне текущей ситуации, — отметил он.

Также актер добавил, что ситуация на Украине никак не повлияла на его профессиональную сферу: только один фильм с его участием перенесли, но это было сделано из-за погодных условий.

Недавно журналист Андрей Норкин заявил, что выступившие против спецоперации России на Украине актеры и режиссеры были «зачищены» из государственных театров. Так, из репертуара Театра на Малой Бронной исчезли постановки режиссера Александра Молочникова, а Большой театр, где он готовил сразу две оперы, отказался с ним работать.

Знаменитости Россия Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте