Бикович высказался о влиянии Запада на его отношение к России

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Сербский и российский актер Милош Бикович заявил, что не поменял своего отношения к России на фоне царящей на Западе русофобии. Об этом он рассказал в интервью сербскому изданию Kurir.

— Мое отношение к России не меняется в зависимости от того, какое количество русофобии и истерии вокруг России. Мое отношение к России базируется не на сиюминутных политических событиях, а, скорее, на культурологическом, духовном уровне. Это вне текущей ситуации, — отметил он.

Также актер добавил, что ситуация на Украине никак не повлияла на его профессиональную сферу: только один фильм с его участием перенесли, но это было сделано из-за погодных условий.

Недавно журналист Андрей Норкин заявил, что выступившие против спецоперации России на Украине актеры и режиссеры были «зачищены» из государственных театров. Так, из репертуара Театра на Малой Бронной исчезли постановки режиссера Александра Молочникова, а Большой театр, где он готовил сразу две оперы, отказался с ним работать.