Норкин назвал уволенных из государственных театров противников спецоперации

Фото: andreynorkin.ru / Андрей Норкин

Актеры и режиссеры, которые выступили против спецоперации России на Украине, были «зачищены» из государственных театров. Соответствующее заявление сделал телеведущий Андрей Норкин в четверг, 8 сентября.

По его словам, работы в госучреждениях лишаются деятели культуры, которые открыто высказались против действий российской армии. Например, звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова, которая участвовала в незаконных митингах, лишилась ролей на сцене.

Из репертуара Театра на Малой Бронной исчезли постановки режиссера Александра Молочникова. Также Большой театр, где он готовил сразу две оперы, отказался с ним работать. Норкин иронично прокомментировал это, отметив, что деятель более известен романом с артисткой Екатериной Варнавой, чем собственными театральными работами.

«Отмене» подверглись режиссеры Кирилл Серебренников и Сергей Женовач. Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский отказался с ними сотрудничать, добавил телеведущий. Отдельно Норкин рассказал о режиссере Дмитрии Крымове, который покинул Россию и активно «раздает» интервью СМИ-иноагентам с русофобскими заявлениями.

— Крымов — представитель такой театральной династии, и папа режиссер, и мама знаменитый театральный журналист. Прямо так им всем тяжело было. Люди, у которых огромные возможности, в том числе финансовые, имена, работа, история за плечами — и они больше всего недовольны, больше всего, извините за выражение, воняют, — цитирует Норкина «Экономика Сегодня».

Актер Сергей Никоненко на открытии кинофестиваля «Волгоградский факел» высказал свое мнение по поводу уехавших из России артистов. По его словам, все они являются «гнилушками».