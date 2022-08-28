Никоненко назвал Хаматову и Галкина «гнилушками»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актер Сергей Никоненко на открытии кинофестиваля «Волгоградский факел» в субботу, 27 августа, высказал свое мнение по поводу уехавших из России артистов. По его словам, все такие актеры являются «гнилушками».

— Те актеры, которые уехали из России, — это гнилушки. Страна сможет без них прожить, а вот они, в свою очередь, Россию утратили насовсем. Поведение шоумена Максима Галкина не поддается описанию. Вероятно, юморист хорошо проплаченный, — заявил Никоненко.

В адрес Хаматовой он сказал, что ее «немного закачало и она тут же рассыпалась».

Артист упомянул роль генерала Александра Родимцева, которую сыграл в фильме «Сталинград». Его дядя воевал под руководством этого военачальника. Вот эти люди, по мнению Никоненко, являются настоящими патриотами. Они никогда бы не покинули свою страну, отметил актер, передает издание «Аргументы и факты».

Актриса Чулпан Хаматова переехала в Латвию, за что получила резкую критику со стороны ряда коллег. Так, журналист Михаил Шахназаров высказался о ее доме в Прибалтике, иронично назвав жилище «переоцененным».