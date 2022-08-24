Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Их развели»: Шахназаров раскритиковал жилье Хаматовой в Латвии

Елена Самойлова
Общество
«Их развели»: Шахназаров раскритиковал жилье Хаматовой в Латвии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актриса Чулпан Хаматова переехала в Латвию, за что получила резкую критику со стороны ряда коллег. Так, журналист Михаил Шахназаров высказался о ее доме в Прибалтике, иронично назвав жилище «переоцененным».

— Их там развели на этих экодомиках. Интересненько. Экопоселок. Я не люблю разговоры о том, что она была готова стать в Латвии таксистом. Вот Лавроненко, мой любимый актер, работал таксистом, — заявил он.

Публицист добавил, что Хаматовой, вероятно, мало платили в театре «Современник». По этой причине актриса в настоящее время вынуждена довольствоваться малым, цитирует Шахназарова Teleprogramma.pro.

До этого Шахназаров подверг критике слова артистки о том, что ее коллеге Евгению Миронову запрещают появляться с ней на одной сцене. Журналист заявил, что своими утверждениями Хаматова «подставила» Миронова.

За антироссийскую позицию после отъезда актрису осудил и «коллега по цеху» Сергей Никоненко. Он считает Хаматову талантливой, но не понимает, кому российская актриса может быть нужна в Латвии.

Знаменитости Журналисты Чулпан Хаматова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Клетка для бесноватых

Никита Миронов
Никита Миронов

Террористы Зеленского

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Виталий Третьяков
Виталий Третьяков

Освободили, дали право выбора, присоединили

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Страна–террорист ответит за все

Наталья Артюхина
Наталья Артюхина

Космическое настроение

Все мнения
О проекте