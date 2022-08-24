«Их развели»: Шахназаров раскритиковал жилье Хаматовой в Латвии

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Актриса Чулпан Хаматова переехала в Латвию, за что получила резкую критику со стороны ряда коллег. Так, журналист Михаил Шахназаров высказался о ее доме в Прибалтике, иронично назвав жилище «переоцененным».

— Их там развели на этих экодомиках. Интересненько. Экопоселок. Я не люблю разговоры о том, что она была готова стать в Латвии таксистом. Вот Лавроненко, мой любимый актер, работал таксистом, — заявил он.

Публицист добавил, что Хаматовой, вероятно, мало платили в театре «Современник». По этой причине актриса в настоящее время вынуждена довольствоваться малым, цитирует Шахназарова Teleprogramma.pro.

До этого Шахназаров подверг критике слова артистки о том, что ее коллеге Евгению Миронову запрещают появляться с ней на одной сцене. Журналист заявил, что своими утверждениями Хаматова «подставила» Миронова.

За антироссийскую позицию после отъезда актрису осудил и «коллега по цеху» Сергей Никоненко. Он считает Хаматову талантливой, но не понимает, кому российская актриса может быть нужна в Латвии.