Шахназаров осудил Хаматову за «подставу» в отношении Миронова

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Актриса Чулпан Хаматова, которая покинула Россию, заявила, что ее коллеге Евгению Миронову запрещают появляться с ней на одной сцене.

Слова артистки вскоре прокомментировал журналист Михаил Шахназаров. Публицист счел поступок Хаматовой неправильным, поскольку своими утверждениями, по его мнению, она «подставила» Миронова.

— Если вы продолжаете дружить, то зачем ты сдаешь человека, которого считаешь близким себе? Для меня это странно, — цитирует Шахназарова Newinform.

Артисты должны были вместе сыграть в сериале «Горбачев». Но производство проекта, как уточняется, пришлось остановить.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок раскритиковал деятелей культуры, которые в России получили образование, работу, зрительское признание и возможность зарабатывать огромные гонорары, однако после начала спецоперации сбежали на Запад. К подобным людям он отнес и Хаматову, чей отъезд из страны вызвал общественный резонанс.

До этого за антироссийскую позицию актрису раскритиковал «коллега по цеху» Сергей Никоненко. Он считает Хаматову талантливой, но не понимает, кому российская актриса может быть нужна в Латвии.