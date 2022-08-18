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«Плюнула в свою страну»: Крок назвал гонорар Хаматовой за один выход на сцену

Анастасия Колоскова
Общество
«Плюнула в свою страну»: Крок назвал гонорар Хаматовой за один выход на сцену
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок раскритиковал артистов, которые в России получили образование, работу, зрительскую любовь и возможность зарабатывать огромные гонорары, однако после начала спецоперации сбежали на Запад.

Он отметил, что такое поведение знаменитостей ему «противно». К подобным людям директор отнес и некую ранее востребованную актрису, вероятно, имея в виду Чулпан Хаматову, чей отъезд из страны вызвал общественный резонанс.

— Между прочим, по 200 тысяч рублей за выход на сцену. Мало у кого в нашей стране есть такие ежемесячные зарплаты, но актриса, не буду называть ее имени, столько получала за один свой спектакль. И потом в критический момент плюнула в свою страну, которая дала ей все. На мой взгляд, это подлость, — заявил Кирилл Крок в интервью КП.

До этого Чулпан Хаматову раскритиковал за антироссийскую позицию актер Сергей Никоненко. По его словам, ему жаль коллегу, поскольку он считает ее талантливой, но не понимает, кому российская актриса может быть нужна в прибалтийском государстве.

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