Никоненко жестко прошелся по сбежавшей в Латвию Чулпан Хаматовой

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Стремительный отъезд популярной российской артистки театра и кино Чулпан Хаматовой и ее резкие высказывания в сторону России стали неожиданностью для россиян. Известный отечественный актер Сергей Никоненко раскритиковал свою коллегу за антироссийскую позицию.

Актер заметил, что ему жаль Хаматову, поскольку считает ее талантливой артисткой. Собеседник портала Woman.ru не понимает, кому российская актриса может быть нужна в прибалтийском государстве.

— Она нашла куда бежать — латвийцы же нас ненавидят. А сколько они памятников военных снесли? Это же все против нас, а она — к ним. Забыла свою историю, — заметил Никоненко.

Позиция Хаматовой после 24 февраля заставила ее уехать в Латвию. Артистка заявила, что не собирается возвращаться на родину. В настоящее время она задействована в качестве актрисы Нового Рижского театра.

Накануне российская знаменитость рассказала об отсутствии русофобии в Прибалтике. По ее словам, в Латвии очень открытое общество. Она рассказала о вопросах друзей из России, которые интересуются, не плюют ли ей в лицо, когда артистка ходит по улицам Риги. Наоборот, актриса только получает предложения о помощи.