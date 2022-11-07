«Жизненная необходимость»: почему важно иметь подработку

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Все больше россиян считают необходимым иметь дополнительные источники дохода. «Вечерняя Москва» узнала у хедхантера и карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, как найти достойную подработку и грамотно совмещать ее с основной работой.

По его словам, правильная подработка должна быть по смежной специальности с основной сферой деятельности. Самый достойный вариант — стать экспертом в своей профессиональной области и консультировать других людей.

— Иметь подработку, помимо основной работы, — правильное и логичное решение. Я об этом говорил еще десять лет назад, когда рассказывал про ключевые тренды рынка труда. Я рекомендую рассмотреть фриланс по своей специальности в качестве подработки. Кем бы вы ни были (например, бухгалтером, логистом или преподавателем), вы можете стать экспертом. Вы можете делиться своим опытом и на этом зарабатывать, — заверил Валинуров.

Эксперт считает, что важно достойно оценить свой труд, чтобы легко зарабатывать дополнительные деньги:

— Я рекомендую сделать стоимость консультаций от трех тысяч рублей в час. Если вы назовете меньшую цифру, то клиенты не поверят в ваш профессионализм. Делиться своим опытом за деньги — совершенно нормально. Также копирайтеры могут писать тексты на заказ, а дизайнеры — выполнять проекты интерьера. В наши дни иметь дополнительный источник дохода очень легко.

Собеседник «ВМ» рассказал, как правильно совмещать основную работу и подработку, чтобы все успевать и не понизить свою производительность.

— Подработку можно выполнять вечером, во время перерывов на работе или в выходные дни. Я не советую делать дополнительную работу в то время, которое оплачено основным работодателем. Это некорректно по отношению к нему. Находить несколько часов, чтобы получить дополнительный доход, можно без особого труда при грамотном планировании, — уверен эксперт.

Карьерный консультант убежден, что у подработки плюсы не только в финансовом плане, но и в личностном:

— Подработка по рабочей специальности дает не только дополнительный заработок, но и уверенность в том, что человек является достойным экспертом и профессионалом. Оказание услуг для других людей повышает личную самооценку. Времена жизни на одну зарплату закончились.

Специалист подытожил, что проще всего найти подработку людям тех специальностей, при которых для работы нужен только компьютер. Важно уметь заявить о себе и придумать эффективную рекламу своим услугам.

Ранее хедхантер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров назвал «ВМ» самые высокооплачиваемые профессии ближайших лет. По его словам, нужно ориентироваться не столько на должность, сколько на сферу деятельности. Кроме того, эксперт считает, что если исключить руководящие позиции, то сфера, которая будет во всех лидирующих топах Москвы в будущем, — это IT-индустрия.

Банковский сектор, добавил Валинуров, тоже достаточно стабилен, и там довольно высокие заработные платы, поэтому финансовую сферу также можно включить в список направлений, где будет хорошая зарплата.