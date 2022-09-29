Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве на ближайшие 10 лет

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Самыми высокооплачиваемыми профессиями ближайших лет станут те сферы, которые уже сейчас показывают положительную динамику экономического роста. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» хедхантер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

По его словам, сегодня, как и в ближайшие 5–10 лет, нужно ориентироваться не столько на должность, сколько на сферу деятельности:

— Хочу сразу сказать, что в любой индустрии самый высокий заработок у руководящего звена. Но вот многие люди отказываются идти вверх по карьерной лестнице, так как их смущает ответственность, которая возлагается на руководителей. Конечно, задачи становятся более масштабными, но при этом вы получаете возможность встречаться с интересными людьми. Перед вами открываются новые горизонты возможностей.

Если исключить руководящие позиции, то сфера, которая будет во всех лидирующих топах Москвы в будущем, — это IT-индустрия:

— Самые большие заработные платы там, где большие объемы и высокая маржинальность. Это IT-индустрия и киберсфера. Например, заработок бухгалтера, который трудится в индустрии «айти», будет превышать намного сумму, которую платят ее коллеге из сферы общепита. Хотя задачи и функционал у них практически не отличаются.

Высокую динамику по приросту показывает сегодня агросектор, уточнил Валинуров.

— В последние годы данная индустрия показывает высокую динамику по приросту заработных плат, — подчеркнул спикер. — Но речь идет не о сборщиках шампиньонов или сотрудниках в убойном цехе, а именно о управленческом секторе.

Электроника и машиностроение — еще одни направления, которые будут нуждаться в новых кадрах:

— То есть все сферы, которые так или иначе связаны с импортозамещением, будут открывать новые вакансии с хорошими финансовыми предложениями. Представителям сферы машиностроения, самолетостроения и электроники уже нужны специалисты с хорошим техническим образованием. И эти направления наравне с «айти» и агросектором будут пользоваться популярностью.

Банковский сектор, добавил Валинуров, тоже достаточно стабилен, и там довольно высокие заработные платы, поэтому финансовую сферу также можно включить в список направлений, где будет хорошая зарплата.

Но вот круче всего обстоят дела, по словам эксперта, в туристической индустрии, а именно внутреннего направления:

— Все, кто занимается развитием отечественного туризма, получат возможность разбогатеть, так как эта сфера станет максимально прибыльной. Уже сегодня растут цены на услуги, соответственно, растет и маржинальность. Это означает, что работодатели будут повышать заработные платы сотрудникам и откроются новые направления в туристической индустрии. Для сравнения: я недавно вернулся с Алтая, где отдыхал четыре дня. Там я потратил столько денег, сколько потрачу в декабре на Сейшельских островах во время отдыха на яхте. Как говорится, сравнивайте и делайте выводы.

В заключение эксперт добавил, что подобная динамика позволят вывести сферу услуг в индустрии отдыха на кардинально новый уровень.