«Сказал им быть готовыми, что свалю»: Милохин объяснил свой уход из «Ледникового периода»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Уход 20-летнего блогера Дани Милохина из шоу «Ледниковый период» вызвал шквал критики в отношении юноши со стороны коллег. Однако сам Милохин себя виноватым не считает. По его словам, он заранее предупреждал организаторов о возможном уходе.

— В этом году я даже соглашался с трудом, сказав им, что, возможно, будьте готовы, что я свалю. Они сказали: «Мы готовы». И я свалил, — заявил он.

По словам Милохина, ему очень тяжело заниматься чем-то, что ему не нравится. Если в прошлом году участие в «Ледниковом периоде» его сразу захватило, то в этот раз он искренне не хотел участвовать.

Кроме того, на молодого человека давило и отсутствие друзей, большинство из которых разъехалось по другим странам, передает StarHit.

25 октября Милохин покинул шоу «Ледниковый период». Причиной ухода с проекта, по словам юноши, стали общая усталость от съемок и отсутствие сил.

Он также добавил, что не видит смысла в своем дальнейшем участии в проекте, посвященном фигурному катанию. Милохин уточнил, что не хотел подводить никого из участников и организаторов «Ледникового периода».

До этого российский режиссер Никита Михалков обрушился с критикой на Милохина, который во время телеэфира продемонстрировал незнание географии родной страны. Михалкова возмутил тот факт, что во время одного из эфиров для тиктокера стало открытием, что Сахалин является российским островом.