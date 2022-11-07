Два автомобиля и грузовик столкнулись в районе Северное Измайлово

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Россия, Москва, 5-я Парковая улица, 54к1 Карта всех событий

В столичном районе Северное Измайлово столкнулись два автомобиля и один грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 7 ноября.

Инцидент произошел на 5-й Парковой улице в районе дома 54, корпус 1. В результате аварии грузовик перевернулся на проезжую часть. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города. Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Движение по Сиреневому бульвару в сторону Никитской улицы осуществляется по одной полосе, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло 6 ноября в столице. В Лефортовском тоннеле столкнулись три автомобиля. Движение на участке дороги было затруднено.