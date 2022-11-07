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Россиян пригласили принять участие в социальной программе «Неограниченные возможности»

Лейла Алиева
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Россиян пригласили принять участие в социальной программе «Неограниченные возможности»
Фото: Pexels

Регистрация в социальной программе «Неограниченные возможности» завершится 31 января. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

— Программа направлена на вовлечение людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в интеллектуальную деятельность и разработку инновационных проектов для повышения качества жизни людей с инвалидностью, — говорится в сообщении.

Принять участие могут россияне в возрасте от 18 до 35 лет как с ограниченными возможностями здоровья, так и без них. Участникам предстоит при поддержке экспертов создать с нуля или доработать свои существующие социально значимые инновационные технологические проекты для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и ментальными нарушениями. Всего в проекте пять направлений: «Зрение», «Слух», «Движение», «Мышление» и «Взаимодействие».

Также в октябре в столице состоялось награждение призеров всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Команда из четырех шестиклассников в составе Марии Канапиной из школы № 1194 и Сергея Завьялова, Андрея Чеверева и Ксении Бирюковой из школы № 1000 заняла в итоговом общекомандном зачете второе место.

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