«Сорри, не удержусь»: украинский посол в США раскритиковала Папу Римского

Фото: Catholic Church (England and Wales) / CC BY-NC-SA 2.0

Посол Украины в США Оксана Маркарова раскритиковала Папу Римского Франциска и заявила, что понтифик плохо знаком с творчеством классика русской литературы Федора Михайловича Достоевского.

— Сорри, не удержусь. Папа Римский как-то рассеянно читал Достоевского, — написала дипломат в одной из своих социальных сетей.

Маркарова утверждает, что произведения Достоевского и других классиков русской литературы якобы свидетельствуют об отсутствии в России гуманизма. Она добавила, что, с ее точки зрения, русским «естественно присуща» жестокость.

Недавно понтифик заявил, что любит русских и украинцев и очень привязан к этим народам. По его мнению, русскому народу не свойственна жесткость, потому что он «великий».

Франциск добавил, что достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет всех на путь христианства.

В октябре сообщалось, что Ватикан готов стать посредником в переговорах России и Украины. Святой престол также готов сделать все возможное для наступления мира на Украине.