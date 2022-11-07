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«У него есть эпатажность»: что ждет Twitter при Илоне Маске

Игорь Синельников

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Общество
«У него есть эпатажность»: что ждет Twitter при Илоне Маске
Фото: Thomas Hawk / CC BY-NC 2.0

Twitter останется таким же популярным, как и сейчас, если новый владелец сервиса Илон Маск доверит управление грамотным людям. Не исключено, что соцсеть даже станет нейтральнее по отношению к пользователям. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, Илон Маск имеет все шансы улучшить работу Twitter.

— Все прекрасно понимают, что у Маска есть определенные достоинства. У него есть эпатажность, отсюда и все новости об увольнении многих сотрудников. На мой взгляд, если он не будет заниматься прямым операционным управлением, а кому-то это отдаст, то тогда его светлая идея сделать независимый и честный продукт может воплотиться. Но главное, чтобы со стороны Маска не было каких-либо серьезных действий и на него не пытались влиять со стороны, — уверен собеседник «ВМ».

Специалист подчеркнул, что массовые увольнения после прихода Маска могли быть связаны с его неудовлетворенностью развитием Twitter. В частности, он мог быть недоволен наличием большого количества фейковых аккаунтов в соцсети, а также откровенной политизированностью сервиса.

По мнению Кускова, Маск должен понимать, какие люди в компании критически важны для работы сервиса.

— Надо понять, за что отвечали конкретные уволенные люди. Возможно, они отвечали за PR, который сейчас Twitter не нужен. Насколько я знаю, в Индии и еще где-то Маск уволил сто процентов персонала. В основном нужны технические специалисты. Думаю, он это прекрасно понимает. И то количество людей по профессиональным признакам, которое нужно для развития компании, сохранится, — предположил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что Илон Маск не поддерживает нынешнее правительство США. Покупка Twitter может быть связана с его желанием создать противовес телевизионным каналам, которые находятся под контролем власти. Однако Маск — человек увлекающийся, и он может продать сервис сразу, как только решит переключить свое внимание на что-то другое, заключил собеседник «ВМ».

Американская компания Twitter попросила некоторых уволенных сотрудников вернуться на работу. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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