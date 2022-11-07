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The Daily Beast: Украина планирует захватить Крым

Лейла Алиева
В мире
The Daily Beast: Украина планирует захватить Крым
Фото: Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский и его администрация планируют захватить Крым. Об этом сообщает американское издание Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника.

Ответственной по данному вопросу стала представитель президента Украины по Крыму Тамила Ташева. При этом точных сроков по разработке плана источник не указал.

Крым вошел в состав России в 2014 году. Многие страны мирового сообщества отказываются признать данный факт. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании Киевом документов, согласно которым Россия признала независимость Крыма. Документ также распространяется на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

До этого Зеленский в интервью Чешскому телевидению заявил, что хочет поехать в Крым и увидеть море. Он уточнил, что сделает это только в случае «победы Украины». На уточняющий вопрос о том, когда он думает поехать в Крым, Зеленский сказал, что не зимой, ведь на море следует ездить в теплое время.

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