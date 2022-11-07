Тамара Глоба рассказала, когда все встанет на свои места

Фото: YouTube / Надежда Стрелец

Предстоящий 2023 год окажется невероятно сложным и принесет с собой испытания и катаклизмы, убеждена астролог Тамара Глоба. По ее словам, год Водяного Кролика окажется самым тяжким в последней тройке лет.

— Только через 2–2,5 года начнется период, когда все начнет вставать на свои места, — утверждает астролог.

Тамара Глоба добавила, что сегодняшние проблемы и конфликтные ситуации приведут впоследствии к позитивным влияниям — желанию объединиться всем миром. Об этом астролог рассказала в программе «Стрелец-молодец».

Астрологи сообщили, что ноябрь принесет большие перемены представителям зодиакального круга. Представителей трех знаков зодиака в ноябре ждут потери.

Так, с большой вероятностью в ноябре Овнов ждут потери в финансовом плане. Возможно, они заключат невыгодный контракт или расточительно будут относиться к деньгам, в итоге окажутся без копейки в кармане. Чтобы это предотвратить, нужно не вступать в контакт с малознакомыми людьми и с особым вниманием проверять документы, которые даются на подпись.