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Внучка болгарской актрисы Виолеты Доневой стала подозреваемой в ее убийстве

Лейла Алиева
Происшествия
Внучка болгарской актрисы Виолеты Доневой стала подозреваемой в ее убийстве
Фото: Анкета, 1963 год

В убийстве болгарской актрисы Виолеты Доневой заподозрили ее 18-летнюю внучку Ивет Стайкову. Об этом стало известно в понедельник, 7 ноября.

Стайкова стала подозреваемой после того, как правоохранительные органы обнаружили тело 79-летней Доневой в квартире, где она проживала. Перед этим кинозвезда несколько дней не отвечала на звонки, поэтому пришлось выломать ее дверь, чтобы зайти в дом, сообщает Пятый канал.

Болгарская актриса Виолета Донева была убита в своей квартире в Софии 28 октября. Сообщалось, что в качестве главной подозреваемой числится близкая родственница Доневой, которая страдает психическим расстройством. Следствие на текущий момент продолжается.

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