Народный календарь. Как уберечь ребенка от неприятностей 11 ноября

11 ноября в Православной церкви почитали память Анастасии Римской и Авраамия Ростовского. Ребенка в этот день одного оставлять нельзя, иначе случится с ним неприятность. Все члены семьи 11 ноября должны собраться вместе.
Считается, что если девушка в этот день наденет коралловые бусы, то будет счастливой и любимой. А если бусы повесить дома на видном месте, то жилище будет защищено от злых духов.
11 ноября также не рекомендуется проводить в компании малознакомых людей — возможны ссоры на ровном месте.
Приметы погоды:
Низко движутся облака по небу — к похолоданию.
Если ночью иней, то днем снега не будет.
Голуби воркуют — значит, погода будет хорошая.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Кирилл, Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, Мария, Тимофей.