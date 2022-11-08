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Приметы и советы

Народный календарь. Как уберечь ребенка от неприятностей 11 ноября

Георгий Соланович
Общество
Народный календарь. Как уберечь ребенка от неприятностей 11 ноября
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

11 ноября в Православной церкви почитали память Анастасии Римской и Авраамия Ростовского. Ребенка в этот день одного оставлять нельзя, иначе случится с ним неприятность. Все члены семьи 11 ноября должны собраться вместе.

Считается, что если девушка в этот день наденет коралловые бусы, то будет счастливой и любимой. А если бусы повесить дома на видном месте, то жилище будет защищено от злых духов.

11 ноября также не рекомендуется проводить в компании малознакомых людей — возможны ссоры на ровном месте.

Приметы погоды:

Низко движутся облака по небу — к похолоданию.

Если ночью иней, то днем снега не будет.

Голуби воркуют — значит, погода будет хорошая.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как уберечь ребенка от неприятностей 11 ноября

Именины отмечают: Кирилл, Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, Мария, Тимофей.

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