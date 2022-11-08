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Турция с 1 ноября запретила пролеты российских самолетов с двойной регистрацией

Юлия Курганова
Общество
Турция с 1 ноября запретила пролеты российских самолетов с двойной регистрацией
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

С 1 ноября турецкие власти запретили пролет через воздушное пространство страны для лайнеров с двойной регистрацией, то есть зарегистрированных в двух юрисдикциях. Об этом сообщили генеральный директор туроператора Pegas Touristik, член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная и источники еще в двух перевозчиках из России.

Подгорная отметила, что теперь из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов, к примеру, в Египет увеличилась на 20–30 минут. Но на цену туров «незначительное увеличение времени в пути не повлияло», уточнила топ-менеджер.

— Все рейсы в Египет выполняются, обязательства перед туристами выполняются в полном объеме, — подчеркнула она в беседе с РБК.

Авиакомпания «Победа» возобновит рейсы в Турцию в декабре 2022 года. Компания открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Стамбул, Аланию и Анталью.

С 30 октября авиакомпания «Аэрофлот» начала выполнять рейсы по зимнему расписанию до 25 марта 2023 года. Наиболее интенсивная частота полетов запланирована на следующих направлениях из аэропорта Шереметьево: Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург и Минеральные Воды.

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