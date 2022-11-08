Вице-премьер Молдавии пригрозил Газпрому судом из-за сокращения поставок газа

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Молдавия может применить «санкции» в отношении Газпрома, в том числе подать в суд, из-за сокращения объемов поставок газа. Об этом сообщил молдавский вице-премьер Андрей Спыну в эфире телеканала Pro TV.

— Юристы анализируют возможность применения санкций за несоблюдение контракта в вопросе поставок всего объема. Когда станет ясно, мы решим, какие действия предпринять и в каком направлении двигаться, — заявил он.

Спыну отметил, что Газпром никак не объяснил решение уменьшить объемы поставок, хотя все счета за голубое топливо оплачиваются. Кроме того, диалог между «Молдовагазом» и российской компанией ведется только на техническом уровне, хотя вице-премьер, по его словам, многократно подавал запрос на разговор с руководством Газпрома.

О намерениях обратиться в суд, если российская компания прекратит поставлять газ в республику, также говорила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

1 ноября молдавский президент Майя Санду заявила, что страна рискует остаться без электроэнергии и газа. По ее словам, Газпром сократил объем поставляемого газа в два раза, а поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились.