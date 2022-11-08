Три автомобиля столкнулись на 26-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 26-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

На внутренней стороне 26-го километра МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

На данный момент движение транспорта на участке затруднено. Проезд автомобилей осуществляется по трем полосам из шести. Столичных водителей призвали по возможности выбирать пути объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне сообщалось, что на внутренней стороны 96-го километре МКАД столкнулись три легковых автомобиля и грузовик. В ДТП пострадал восьмилетний ребенок, который вскоре был госпитализирован.