Ребенок пострадал в ДТП с грузовиком и тремя легковыми автомобилями на МКАД

Четыре автомобиля столкнулись на 96-м километре МКАД. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Движение затруднено, перекрыты три полосы из пяти, — говорится в сообщении.
Сейчас на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
По имеющейся у агентства городских новостей «Москва» информации, на внутренней стороне МКАД столкнулись три легковых автомобиля и грузовик. В ДТП пострадал восьмилетний ребенок, который вскоре был госпитализирован.
Другое ДТП произошло 6 ноября в столице. В Лефортовском тоннеле столкнулись три автомобиля. Движение на участке дороги было затруднено.
Недавно дептранс опубликовал видео смертельного ДТП на проспекте Маршала Жукова. Водитель немецкой иномарки, врезавшейся в КамАЗ дорожных служб, погиб на месте происшествия. Движение по направлению в сторону Московской области осуществляется по двум полосам из пяти.
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