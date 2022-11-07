Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ребенок пострадал в ДТП с грузовиком и тремя легковыми автомобилями на МКАД

Евгений Белоусов
Происшествия
Ребенок пострадал в ДТП с грузовиком и тремя легковыми автомобилями на МКАД
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 96-й километр Карта всех событий

Четыре автомобиля столкнулись на 96-м километре МКАД. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение затруднено, перекрыты три полосы из пяти, — говорится в сообщении.

Сейчас на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ребенок пострадал в ДТП с грузовиком и тремя легковыми автомобилями на МКАД Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

По имеющейся у агентства городских новостей «Москва» информации, на внутренней стороне МКАД столкнулись три легковых автомобиля и грузовик. В ДТП пострадал восьмилетний ребенок, который вскоре был госпитализирован.

Другое ДТП произошло 6 ноября в столице. В Лефортовском тоннеле столкнулись три автомобиля. Движение на участке дороги было затруднено.

Недавно дептранс опубликовал видео смертельного ДТП на проспекте Маршала Жукова. Водитель немецкой иномарки, врезавшейся в КамАЗ дорожных служб, погиб на месте происшествия. Движение по направлению в сторону Московской области осуществляется по двум полосам из пяти.

МКАД Москва ДТП Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте