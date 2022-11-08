Более 2,5 тысяч москвичей начали переезд по реновации в СВАО в этом году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ Карта всех событий

Более 2,5 тысячи человек в 2022 году начали переезд в новые квартиры по программе реновации на северо-востоке Москвы. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

— С начала 2022 года департамент городского имущества предложил 2,5 тысячам жителей 15 старых домов на северо-востоке столицы новые равнозначные квартиры в восьми новостройках, которые возведены в семи районах: Марфине, Лосиноостровском, Лианозове, Южном Медведкове, Алексеевском, Бабушкинском и Отрадном. Договоры на новое жилье уже подписали 2,1 тысячи москвичей, — отметил Гаман.

По словам главы городского департамента градостроительной политики Сергея Левкина, в рамках первого этапа программы реновации в СВАО Москвы, который закончится в 2024 году, планируется начать расселение 73 старых жилых домов, при этом жители 34 из них уже начали переезд.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что за время реализации программы реновации новое жилье получат более 86 тысяч человек, проживающих на северо-востоке города.

Всего с начала 2022 года в столице ввели в эксплуатацию 40 новостроек в рамках программы реновации. Новые дома располагаются в 30 районах 11 округов города.