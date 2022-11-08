Нейросети начали анализировать КТ-исследования на наличие аневризмы аорты в столице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столичных больницах искусственный интеллект начал дополнительно анализировать КТ-исследования органов грудной клетки на наличие признаков аневризмы аорты. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 8 ноября.

— Если алгоритмы обнаруживают признаки патологии, то снимки отправляют специалистам для дальнейшего анализа. В случае подтверждения отклонений с пациентом проактивно связывается врач и приглашает на дополнительное обследование, — сказала она.

Заммэра уточнила, что патологии будут определяться дополнительно. Например, если пациент проходил обследование для диагностики пневмонии, то умные алгоритмы сразу проверят результаты и на признаки аневризмы аорты. Новая разработка позволит своевременно определить заболевание и вовремя начать лечение, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что результаты КТ- и МРТ-исследований из частных и федеральных клиник стали доступны в электронной медицинской карте. Посмотреть результаты и скачать архивы со снимками пациенты могут на сайте mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО»