В США заявили о «погибели» при победе на выборах одной из двух «разных Америк»

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Промежуточные выборы в конгресс Соединенных Штатов продемонстрируют, по какому пути будет двигаться государство: к выздоровлению или к погибели. Об этом пишет The Washington Times.

Как утверждается в издании, в текущем году встретятся «две в корне разные Америки». Республиканцы выступают за патриотизм, религиозность и энергонезависимость. Тогда как демократы желают, чтобы дети сами выбирали свой пол, призывают погрузиться в темноту ради зеленой повестки и разрешают въезд нелегальным иммигрантам.

— В одной Америке высшая ценность — это справедливость. В другой белых детей учат себя ненавидеть, а колледжи ратуют за положительную дискриминацию, — отмечает автор публикации.

В издании подчеркивается, что в основе выборов этого года находится конфликт мировоззрений. Одна сторона руководствуется конституцией, рыночной экономикой и иудео-христианской этикой, другая же опирается на социализм, культурный марксизм и неоязычество.

Газета призывает американцев определиться, в какой из Америк они предпочитают жить, пишет РИА Новости.

Накануне в немецкой газете Die Welt предположили, что день промежуточных выборов в Конгресс США, 8 ноября, может стать самым мрачным для президента страны Джо Байдена за весь срок его правления.