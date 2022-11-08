Крупные ретейлеры начали продавать коды для пополнения кошельков PlayStation и iTunes

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Ретейлеры «Связной», «М.Видео» и «Эльдорадо» начали предлагать покупателям коды для пополнения кошельков PlayStation и iTunes в качестве «подарка» к «консультации по активации аккаунта». Услуги доступны в каталоге магазинов.

Консультации предоставляет «Служба добрых дел» (СДД). Компания оказывает услуги по настройке компьютеров и бытовой техники и выступает в качестве организатора акции.

Так, «Связной», как отмечается в правилах акции, продает лишь «консультации по активации аккаунта», который выдается после регистрации в личном кабинете. Код для пополнения кошелька в игровом магазине PlayStation Store выступает в качестве подарка. Эти подарки предоставляют партнеры организатора акции, их имена не раскрываются. Коды также начали продаваться в магазине «Цифровой базар».

По данным газеты «Коммерсант», подарочные карты iTunes можно приобрести в «М.Видео» и «Эльдорадо» по цене 1,8 тысячи рублей при номинале от тысячи рублей. Карты также идут в качестве подарка к консультации. В ближайшее время ретейлеры планируют начать продавать предложения для владельцев PlayStation.

Sony отключила магазин PlayStation Store в РФ после начала спецоперации на Украине. iTunes еще работает в России, но оплату в нем можно производить только с мобильного счета некоторых операторов.

В условиях вызванного геополитическим кризисом «исхода» западных компаний из России отечественные маркетплейсы пытаются создать собственные схемы поставок товаров известных брендов в страну. Таким образом они хотят расширить свой ассортимент. Об этом «Вечерней Москве» рассказали представители двух крупных российских торговых площадок.