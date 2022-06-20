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Идут в обход: российские маркетплейсы расширяют ассортимент через параллельный импорт

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Идут в обход: российские маркетплейсы расширяют ассортимент через параллельный импорт
Фото: Pixabay

В условиях вызванного геополитическим кризисом «исхода» западных компаний из России отечественные маркетплейсы пытаются создать собственные схемы поставок товаров известных брендов в страну. Таким образом они хотят расширить свой ассортимент. Об этом «Вечерней Москве» рассказали представители двух крупных российских торговых площадок.

В апреле в России разрешили параллельный импорт — ввоз в страну отдельных групп товаров без согласия производителя и правообладателя. В список для параллельного импорта попала продукция ушедших из страны брендов: автомобили — Volkswagen, Skoda, BMW и другие; электроника — Apple, Samsung, Sony, Dell; бытовая техника — Electrolux, Siemens, Dyson и так далее.

Используя параллельный импорт, российские маркетплейсы выстраивают собственные цепочки поставок в страну товаров ушедших брендов. Прежде всего речь идет об электронике, бытовой технике, парфюмерии и товарах для здоровья.

— Маркетплейс уже начал продавать некоторые бренды электроники, ввезенные по механизму параллельного импорта. Одновременно мы приветствуем расширение ассортимента наших продавцов за счет параллельного импорта. Они также уже начали поставки с помощью этого механизма, — сообщили «ВМ» в пресс-службе Ozon.

В «Яндекс.Маркете» газете «ВМ» заявили, что также ищут новые каналы поставок товаров в Россию. При этом в компании подчеркивают, что планируют напрямую ввозить в страну товары не только по процедуре параллельного импорта.

В новых реалиях может остро встать вопрос контрафакта. Избежать появления подделок на своих торговых площадках маркетплейсы намерены посредством строгого контроля продавцов.

— Для подтверждения оригинальности товара мы запрашиваем у продавца документы, которые позволяют определить его происхождение. Если партнер не может подтвердить подлинность товаров, то они не будут продаваться на «Яндекс.Маркете», — сказал «ВМ» представитель компании.

В онлайн-магазине Lamoda отказались комментировать поставки товаров посредством параллельного импорта. Маркетплейс Wildberries на запрос «ВМ» на момент публикации не ответил.

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