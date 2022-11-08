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Фотовыставки к годовщине Парада 1941 года начали работу в Москве

Александр Афонин
Город
Фотовыставки к годовщине Парада 1941 года начали работу в Москве
Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы
Россия, Москва, Рождественский бульвар Карта всех событий

В столице начали работу фотовыставки, посвященные 81-й годовщине военного Парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 8 ноября.

Жители и гости столицы смогут увидеть выставки на Рождественском бульваре и в парке «Бибирево». При посещении они узнают, как принималось решение о проведении парада, о тайных репетициях оркестра, а также увидят Москву в военные годы. Кроме того, представленные снимки расскажут истории москвичей, защищавших город.

Всего в экспозиции представлено более 50 фотоснимков. На Рождественском бульваре выставка продлится до 20 ноября, в парке «Бибирево» — до 30 ноября, передает официальный сайт мэра Москвы.

По словам генерал-майора в отставке Василия Кротова, Парад 7 ноября 1941 года способствовал поднятию морального духа армии и всей страны. Мероприятие показала, что Москва не сдается.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных ветеранов с 81-й годовщиной военного Парада 1941 года на Красной площади. Глава города напомнил, что тот период запомнился месяцами тяжелых испытаний для всей страны.

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