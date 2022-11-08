Детский сад на 350 мест построили в Покровском-Стрешневе

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Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 71/8к1 Карта всех событий

В районе Покровское-Стрешнево завершилось строительство детского сада на 350 мест, который станет частью жилого комплекса. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Фасады детского сада выполнены в соответствии со стилистикой жилого комплекса. В оформлении применены яркие, контрастные цвета, а также строгие и простые формы, — рассказал глава департамента.

Трехэтажное здание построили по адресу: Волоколамское шоссе, владение 71/9. Его площадь составила пять тысяч квадратных метров, уточнил Сергей Левкин.

По его словам, детский сад включает помещения для групп, залы для занятий музыкой и физкультурой, а также медблок, служебно-бытовые и технические помещения. На прилегающей к зданию территории оборудованы 14 игровых площадок.

Глава ведомства подчеркнул, что в общей сложности в новом жилом комплексе в Покровском-Стрешневе возведут восемь детских садов и четыре школы. Первый детсад, рассчитанный на 220 воспитанников, открыли еще в ноябре 2019 года по адресу: Волоколамское шоссе, дом 71, строение 3. В настоящее время ведется строительство детсада на 125 мест, а также детского сада на 200 мест и школы на 1100 мест со спортивно-оздоровительным уклоном. Их введут в эксплуатацию в конце этого — начале следующего года, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно сообщалось об открытии в парке «Покровское-Стрешнево» современного спортивного кластера.