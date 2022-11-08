Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Полиция пришла домой к националисту Демушкину

Александр Афонин
Происшествия
Полиция пришла домой к националисту Демушкину
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Сотрудники правоохранительных органов рано утром пришли домой к экс-лидеру движения «Русские»*, националисту Дмитрию Демушкину. Об этом он сообщил во вторник, 8 ноября, в своих социальных сетях.

— Шесть утра ломятся в дверь сотрудники полиции. Причина неизвестная, — написал он в своем Telegram-канале.

Дмитрий Демушкин является российским политиком и общественным деятелем. Ранее он был председателем ряда ныне запрещенных по обвинению в экстремизме организаций. В 2019 году Демушкин был досрочно освобожден из колонии, где отбывал наказание за публикацию экстремистских изображений в социальных сетях.

Кроме того, Демушкин был организатором «Русских маршей». В декабре 2019 года Росфинмониторинг вычеркнул его из перечня «террористов и экстремистов».

В октября сообщалось, что в отношении публициста и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы** возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. По данным следствия, он консультировал иностранные спецслужбы за вознаграждение в размере 30 тысяч долларов США в месяц.

* Экстремистское движение, запрещено на территории России.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Национализм Экстремизм Полиция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте