Полиция пришла домой к националисту Демушкину

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Сотрудники правоохранительных органов рано утром пришли домой к экс-лидеру движения «Русские»*, националисту Дмитрию Демушкину. Об этом он сообщил во вторник, 8 ноября, в своих социальных сетях.

— Шесть утра ломятся в дверь сотрудники полиции. Причина неизвестная, — написал он в своем Telegram-канале.

Дмитрий Демушкин является российским политиком и общественным деятелем. Ранее он был председателем ряда ныне запрещенных по обвинению в экстремизме организаций. В 2019 году Демушкин был досрочно освобожден из колонии, где отбывал наказание за публикацию экстремистских изображений в социальных сетях.

Кроме того, Демушкин был организатором «Русских маршей». В декабре 2019 года Росфинмониторинг вычеркнул его из перечня «террористов и экстремистов».

В октября сообщалось, что в отношении публициста и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы** возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. По данным следствия, он консультировал иностранные спецслужбы за вознаграждение в размере 30 тысяч долларов США в месяц.

* Экстремистское движение, запрещено на территории России.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.