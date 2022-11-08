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«Маленькая развратная куртизанка»: стилист Васильев пришел в восторг от образа Волочковой

Анастасия Колоскова
Общество
«Маленькая развратная куртизанка»: стилист Васильев пришел в восторг от образа Волочковой
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Балерина Анастасия Волочкова появилась на мероприятии в честь завершения Недели моды Вячеслава Зайцева. Фотографии со светского раута артистка опубликовала в личном блоге.

— Перезагрузили завершением Недели моды Вячеслава Зайцева. Так приятно встретить друзей! — подписала 46-летняя балерина снимок, где позирует вместе с историком моды Александром Васильевым, модельером Вячеславом Зайцевым и телеведущей Анной Шатиловой.

Знаменитый стилист прокомментировал новую публикацию приятельницы.

— Что это за девочка, моя маленькая развратная куртизанка! — отметил 63-летний Васильев.

Он также обратил снимание на фигуру артистки, подчеркнув, что благодаря упражнениям ей удается сохранять «вечнозеленую девственность», передает «СтарХит».

Недавно стало известно, что Анапстасия Волочкова приняла участие в первом сезоне шоу «Маска. Танцы», где она выступала под маской Совы. После того как члены жюри раскрыли личность балерины, ей пришлось покинуть проект. Говоря про свой уход из передачи, Волочкова отметила, что она была слишком яркой для участия. Возможно, из-за этого ей и пришлось покинуть шоу уже в третьей серии.

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