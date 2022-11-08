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Минобороны выпустило разъяснения по денежному довольствию и выплатам мобилизованным

Александр Афонин
Общество
Минобороны выпустило разъяснения по денежному довольствию и выплатам мобилизованным
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Министерство обороны России выпустило разъяснения по денежному довольствию и другим выплатам мобилизованным гражданам. Порядок начислений и схему работы объяснил во вторник, 8 ноября, представитель финансового блока оборонного ведомства Сергей Микищенко.

Так, минимальная сумма выплат для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, составляет 195 тысяч рублей. Сумма складывается из ежемесячной социальной выплаты в размере 158 тысяч рублей и окладов военнослужащего.

Средства будут начисляться на банковскую карту в период с 10 по 20 число месяца за предыдущий месяц. Для получения минимальной суммы военнослужащему необходимо прослужить с 1 по 31 число. В ноябре средства будут перечислены досрочно — 8 ноября.

При желании призванный гражданин может оформить доверенность, которая позволит перечислять выплаты на счет семьи. Кроме того, он может оформить дополнительную банковскую карту, которая будет привязана к представленному ранее расчетному счету.

Денежное довольствие облагается налогом. Причем из социальной части в размере 158 тысяч процент вычисляться не будет. Налог на оставшиеся средства составит 13 процентов, передает Telegram-канал РИА Новости.

31 октября в Минобороны сообщили, что мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, прекращены в России. С этого дня остановлен призыв граждан, а также подготовка и выдача повесток в военкоматы.

Позже глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что дополнительный призыв граждан в рамках частичной мобилизации больше не будет осуществляться в России. По его словам, вопрос по данной теме закрыт.

Мобилизация Выплаты Минобороны
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