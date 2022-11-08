Ефимов: Предприниматели арендовали у города 17 земельных участков с начала года

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С начала года предприниматели арендовали у города 17 земельных участков, где построят свыше 106 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 8 ноября.

— Столичная земля регулярно выставляется на торги, по итогам которых инвесторы могут возвести деловые и торговые центры, спортивные и другие объекты. С начала 2022 года предприниматели заключили с городом договоры аренды 17 земельных участков общей площадью 11,3 гектара для строительства более 106 тысяч квадратных метров недвижимости, — рассказал он.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на шести участках силами инвесторов возведут торговые и бытовые объекты общей площадью почти девять тысяч квадратных метров, на четырех — физкультурно-оздоровительные комплексы, еще на трех объектах построят многофункциональные центры площадью 42,4 тысячи квадратных метров. На остальных участках появятся культурные и досуговые центры, придорожный сервис, а также кафе.

До этого Гаман сообщил, что представители малого и среднего бизнеса за последние десять лет выкупили у города 7,7 тысячи помещений общей площадью почти 1,6 миллиона квадратных метров.