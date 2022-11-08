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Приметы и советы

Психолог перечислила «звоночки», предрекающие расставание пары

Георгий Соланович
Общество
Психолог перечислила «звоночки», предрекающие расставание пары
Фото: shutterstock

Игнорирование проблем партнера и абьюз со стороны второй половинки являются «звоночками», сигнализирующими о том, что паре суждено расстаться. Такое мнение выразила психолог Юлия Жукова.

Первым признаком обреченных на провал отношений она назвала игнорирование проблем партнера, вторым «звоночком» — скрытность второй половинки. По словам эксперта, молчание — признак отсутствия доверия. Также плохо, считает Жукова, если в паре нет взаимного интереса к делам и чувствам друг друга. Насторожить должны пустые обещания.

Кроме того, в здоровых отношениях нельзя допускать оскорбление партнера через сравнение его или ее с другими людьми. Забыть нужно и безосновательную ревность, добавила психолог. Помимо этого, отношения может разрушить сексуальная несовместимость и эмоциональная «раскачка».

— Не будут счастливыми и отношения, в которых партнер или оба склонны к эмоциональной раскачке. То внимательность, то холодность — плохой знак. Как и наличие в паре кого-то третьего, влияющего на отношения. Это может быть мама, любовник, друг, брат, сын и кто угодно, кто мешает, и с этим ничего не получается сделать, — заявила Жукова в беседе с изданием «Газета.ру».

Наиболее очевидным импульсом к расставанию эксперт назвала прямое — физическое или психологическое — насилие.

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