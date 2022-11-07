Что сегодня значит настоящий друг и зачем он нужен

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Испытание на прочность в наши дни переживает дружба. Информационные атаки, подвергая сомнению и эту нравственную ценность, провоцируют разобщенность. Как этому противостоять и почему крепкие социальные связи, основанные на взаимном доверии, сегодня особенно важны, разбиралась «Вечерняя Москва».

Исследований на тему человеческих отношений, в том числе и дружбы, проведенных за последние три десятка лет, не счесть. В лихие девяностые, когда страна оказалась на распутье, в наше сознание как из рога изобилия посыпались всевозможные вбросы, что все не так, как мы думали, понимали и во что верили.

«Авторитетные» западные аналитики вдруг превратились в истину последней инстанции. Капля за каплей мы впитывали навязываемые установки, что человеческие отношения переводятся в потребительский формат, оттого они прагматичны и недолговечны. Любовь хороша, когда взаимовыгодна, а число друзей якобы зависит от наличия у них полезных связей.

Особо одаренные даже подсчитали, сколько именно друзей каждому из нас необходимо для полного счастья. Задайте этот вопрос интернет-поисковику: ответит, не задумываясь — три. Потом, поскрипев, выдаст тысячи вариантов научных трудов, в которых наши потребности в социальных контактах разложены по кругу: от трехсот человек до нуля. И сам, мол, выбирай, каким числом ограничиться.

— О социальных контактах действительно выдвинуто множество версий, — говорит социолог Алексей Егоров. — Одно время была модна «теория шести рукопожатий», согласно которой любые два человека разделены пятью уровнями общих друзей и знакомых.

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Люди постарше помнят прогремевшую лет тридцать назад новость об исследовании британского антрополога Робина Данбара, утверждавшего, что человек может одновременно поддерживать стабильные и важные отношения примерно со 150 людьми. Но мало кто знает, что к такому выводу Данбар пришел, изучая повадки обезьян.

Теорию эту, кстати, несколько раз опровергали другие ученые, объясняя, что мозг человека все-таки отличается от мозга приматов и на наше общение влияет много других факторов, не связанных с физиологией. Тот же Данбар утверждает, что друзья никогда не станут второй семьей, опровергая и обедняя суть человеческих отношений. Подмена понятий — большая проблема западных научных изысканий.

Новые веяния быстро распространились и в нашей стране. Индивидуальный подход сферы услуг, как пылесос, начал высасывать из менталитета сложившиеся традиции общности и единства, бескорыстной дружбы и взаимовыручки. Модным стал посыл, что интересы личности приоритетнее общественных и особой необходимости вступать с кем-то в дружеские связи нет.

— В этом мнения российских экспертов редко совпадали с западными, — комментирует Алексей Егоров. — Там обществу навязывалась идея, что в современном мире без друзей можно обойтись, а у нас били в колокола о проблемах одиночества. Увы, этот спор мы долгое время безнадежно проигрывали.

Десять лет назад доктор философии Нью-Йоркского университета Эрик Кляйненберг ввел в обиход понятие «синглтон» (в переводе с английского singleton — одиночка), определяющее людей, сознательно отказывающихся от любых постоянных отношений. «Быть синглтоном выгодно экономически: человек располагает большим количеством времени, которое может потратить в том числе на работу, что при должном усердии обеспечит рост его доходов», — заявил ученый.

Вслед за ним через два года мировое сообщество «порадовали» австралийцы. Научные сотрудники университета Квинсленда заявили, что чувство одиночества растет вместе с количеством друзей. И хотя на самом деле этот камень был брошен в огород сетевого общения, которое многие стали принимать за истинную дружбу, число добровольно обрекающих себя на одиночество стало стремительно расти во многих странах мира. Не избежала этой проблемы и Россия.

Переведенные на русский язык статьи с посылами типа «быть одиноким не стыдно», «одиночество пробуждает творческий потенциал» дело свое сделали — «жизнь соло» превратилась в стиль жизни. В опросе, проведенном одним из молодежных порталов несколько лет назад, большинство российских студентов заявили, что они не заинтересованы в построении крепких дружеских отношений.

— Ухнув с головой в соцсети, молодое поколение попросту сбежало от проблем в виртуальную реальность, — считает психолог Людмила Федотова. — Не найдя модели доверительных отношений в реальной жизни, дети наши заменили это суррогатом.

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Втягивание в сетевой мир продолжается. Из недавнего исследования очередных западных «авторитетов»: «социальные конструкции как советов, так и эмоциональной помощи в сети максимально эффективны, в то время как взаимодействие в офлайне ограничивается малозначимыми информационными вопросами», — утверждают американские исследователи компании, продвигающей на рынок игры о виртуальных мирах.

Ответы на многие вопросы нынешнее молодое поколение привыкло искать в интернете. Я проверила, как объясняется в нем, что такое дружба. Тысячи сайтов выдали множество материалов на тему «Нужны ли вообще человеку друзья». Сомнению привлекательность дружеских связей подвергается практически в каждом из них.

В одном, например, говорится, что отношения с друзьями могут быть разными и «важно понять, по какой причине с вами хотят дружить». Мол, «зная подоплеку дружеского общения с людьми, вы поймете, что ожидать от людей особого расположения не стоит в любом случае и любая дружба может скрывать за собой меркантильные или корыстные цели». Ну и зачем такая дружба? — задумается любой подросток, попытавшийся разобраться в сложности человеческих взаимоотношений.

Результат внушения в подсознание подобной чуши, кстати, в том же интернете налицо. Вопрос «как вы относитесь к дружбе» некая молодая особа под ником Zaika задала пять лет назад на одном из молодежных форумов. Ответы сидящих в сети и по сей день хранятся в открытом доступе. «Последнее из холодильника не достану и плакаться посреди ночи ко мне ехать тоже не надо!» — пишет 17-летняя Анна. «И так проблем слишком много, чтобы вешать на себя еще и чужие», — соглашается Светик». «Дружба требует времени. Где его взять, если нужно квартиру покупать, семью содержать. Друг этого за вас не сделает», — считает 23-летний Павел Т.

— Трансформация понятий, связанных с эмоциональной, духовной, нравственной составляющими личности, произошедшая за последние десятилетия, действительно ужасающа, — считает кандидат философских наук Андрей Чагаровский. — И недаром один из участников дискуссии упомянул жизнь «благоустроенную». Да, в ней можно заняться собой, да так этим увлечься, что не заметишь, как близкий круг сузится до минимума. Чтобы никто радоваться жизни не мешал. Но все это до поры до времени. Вспомните народную мудрость о том, что друг познается в беде. И пословица «не имей сто рублей, а имей сто друзей» о том же. И потребность в близкой, родной душе рано или поздно даст знать, что один в поле не воин.

С начала пандемии социологи из разных стран начали выдавать результаты, формирующие переосмысление забытых истин. Так, недавно канадский социолог Джон Хелиуэлл опубликовал статью, доказывающую, что наличие друзей пропорционально ощущению счастья. По мнению ученого, самые счастливые те, кто имеет не менее 20 друзей, из которых 5–6 очень близкие люди. А Мичиганский университет сообщил о проведенном масштабном исследовании, доказывающем связь между крепкими социальными связями и эмоциональным, физическим благополучием человека.

— Можно подумать, Америку открыли, — комментирует социолог Алексей Егоров. — В сложный период, когда в обществе стала наблюдаться повышенная тревожность, теории о прелестях индивидуализма быстро утратили популярность. Шелуха слетела, а отношения, в основе которых общность интересов, духовная близость, взаимопонимание и взаимопомощь, оказались крайне необходимы. А ведь все это определяет суть настоящей дружбы.

Если три года назад в опросе Всероссийского центра общественного мнения каждый пятый россиянин заявлял, что среди его знакомых нет человека, которого он мог бы назвать лучшим другом, то сегодня статистика иная. 80 процентов граждан говорят, что у них есть друзья. Близких по духу людей включают в список необходимых для счастья.

Дружба вновь занимает в обществе достойное место в нашей жизни. Недавнее исследование платформы «Мой Сервис Дом» показывает, что россияне стали чаще проводить время с друзьями. 82 процента граждан нашей страны считают, что это помогает справляться со стрессом.

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— Конечно, длительные локдауны, связанные с пандемией, сыграли свою роль, — считает психолог Людмила Федотов а. — Оставшись дома, мы стали больше общаться не только с родными, но и нашли время на друзей. Позвонили тем, с кем годами не общались, и вдруг выяснили, что друзья детства нас помнят и любят. А это ведь очень важно, когда есть с кем разделить воспоминания о счастливых годах, поговорить с разделяющими с тобой взгляды, поделиться тревогой и найти поддержку, утешение.

Не всегда свой внутренний напряг хочется нести в семью, а выговориться надо. Друг, близкий, все понимающий, в этом незаменим. А сейчас, учитывая нестабильную обстановку в информационном поле, дружеские отношения особенно необходимы. Когда изо дня в день слушаешь и читаешь, что весь мир против нас, потребность в единстве с теми, кто за тебя при любых обстоятельствах, естественно возрастает. Вот этот опыт сегодняшнего дня и рушит как карточный домик все прозападные установки, что дружба теряет смысл и значение.

Наоборот! Приходит понимание, что всем этим нам попросту пудрили мозги много лет. Не потребленцы мы! Вспомните, как помогали друзья, соседи, да и чужие друг другу люди во время локдаунов. И дружим мы совсем не из корысти! А потому, что настоящий, верный друг всегда искренен, это наше второе «я», которое и покритиковать может, и выход из трудной ситуации подскажет, и в беде не бросит. Реальная дружба — это не только слова, как в сетевом общении, а прежде всего действие. Тем она и ценна.

Сколько друзей нужно для счастья, ученые спорят и по сей день. У нас подобными подсчетами народ не заморачивается. Не в цифрах дело. Кому-то одного крепкого товарища по жизни достаточно, другой с тремя-пятью близкими корешами из года в год все радости и печали разделяет. Главное ведь, чтобы друзья были, и каждый из нас был бы готов подставить надежное дружеское плечо. Нормальность и естественность человеческих отношений, отличающиеся от повадок сбившихся в стаю приматов, как раз в этом.