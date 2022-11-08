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Минтранс России обсудит с Турцией двойную регистрацию самолетов

Александр Афонин
Общество
Минтранс России обсудит с Турцией двойную регистрацию самолетов
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Министерство транспорта России в ближайшее время планирует провести переговоры с Турцией по поводу введения запрета пролета самолетов с двойной регистрацией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 8 ноября.

— В ближайшее время запланированы переговоры с авиавластями Турции по данному вопросу. Подчеркнем, что ограничение воздушного сообщения России с иностранными государствами связано прежде всего с запретами полетов воздушных судов российских авиакомпаний с так называемой двойной регистрацией, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что министерство совместно с Росавиацией регулярно проводят работы с авиационными администрациями иностранных государств. Подобные меры необходимы для получения гарантий, что российские самолеты не будут арестованы или задержаны по чьему-либо требованию, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что с 1 ноября турецкие власти запретили пролет через воздушное пространство страны для лайнеров с двойной регистрацией, то есть зарегистрированных в двух юрисдикциях. Член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная отметила, что теперь из-за необходимости облетать страну продолжительность рейсов увеличилась на 20–30 минут.

Минтранс Турция Самолеты
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