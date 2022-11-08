Специалисты возведут дом по реновации в Тимирязевском районе столицы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северный административный округ, Тимирязевский район Карта всех событий

В Тимирязевском районе столицы появится новостройка, построенная в рамках реализации программы реновации. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Дом из монолитного железобетона будет состоять из двух секций. Строители оборудуют современные инженерные сети и выполнят благоустройство прилегающей территории. На данный момент застройщик получил всю необходимую разрешительную документацию и может приступать к строительным работам, — сказал он.

Здание расположится на Дмитровском шоссе. Его площадь составит порядка 16,7 тысячи квадратных метров. Всего планом строительства предусмотрено устройство 153 квартир, а также одноуровневой подземной автостоянки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что до конца текущего года специалисты передадут под заселение жилой дом, построенный по программе реновации в столичном районе Зюзино. Здание расположилось на Одесской улице и стало тридцатой новостройкой в регионе, которую введут в эксплуатацию с начала программы реновации.