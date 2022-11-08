Транспорт Костромы начал принимать оплату картой «Тройка»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

«СберТройка» стала единым транспортным оператором Костромы, сообщили в пресс-службе компании во вторник, 8 ноября.

— Билетная система на базе московской карты «Тройка» теперь будет доступна во всем транспорте Костромы. С приходом билетной системы «СберТройки» пользоваться городским транспортом будет гораздо удобнее. Жители смогут ездить по одной карте и в Москве, и в других регионах, где уже работает система, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Telegram-канале дептранса отметили, что после запуска столичной билетной системы жителям Костромы станут доступны оплата проезда «Тройкой», доступ к приложению «Моя Тройка» и личному кабинету пассажира. Кроме того, в городе установят новые платежные терминалы АКСИ 5Ф.

2 ноября «СберТройка» запустила билетную систему, которая принимает льготные карты более чем в одной тысяче автобусах Саратова и Саратовской области, 20 октября билетная система стала принимать банковские карты льготников в Республике Алтай.