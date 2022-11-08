Дед Мороз пригласил московских детей на свой день рождения

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Выхино-Жулебино Карта всех событий

Дед Мороз пригласил жителей и гостей столицы с маленькими детьми на празднование своего дня рождения, которое состоится 19 и 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 8 ноября.

Праздничные мероприятия пройдут с 12:00 до 20:00 в Московской усадьбе Деда Мороза. Посетителей ждут выступления музыкантов и танцевальных коллективов, театральные постановки, световое шоу и многое другое.

Так, 19 ноября гостей встретят Василиса Прекрасная, помощники Деда Мороза и Заяц — символ 2023 года. Они проведут анимационную программу, а также предложат принять участие в танцевальном флешмобе. С более подробной программой и расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте Московской усадьбы Деда Мороза.

1 ноября Московская резиденция Деда Мороза открыла новый сезон. Для юных гостей подготовили обновленную программу. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправился в усадьбу к зимнему волшебнику и посетил новый павильон в виде огромного почтового ящика — Терем волшебства.