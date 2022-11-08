Прогулочную зону обустроили около станции метро «Орехово»

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Шипиловская улица Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы в рамках программы «Мой район» благоустроили прогулочную зону вдоль Шипиловской улицы длиной 800 метров. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса во вторник, 8 ноября.

— В этом году привели в порядок участок прогулочной зоны вдоль Шипиловской улицы — от улицы Маршала Захарова до Каширского шоссе — протяженностью 800 метров. Это основной пешеходный маршрут от жилой застройки к станции метро «Орехово», — говорится в сообщении.

Специалисты в рамках работ обновили покрытие дорожно-тропиночной сети, модернизировали систему освещения, обустроили зоны отдыха, игровые площадки, универсальную площадку для игры в футбол и баскетбол и площадку для выгула и дрессировки собак. Кроме того, территория была озеленена.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе в 2022 году благоустроили более трех тысяч городских объектов. Так, в центральной части столицы были обновлены 62 городских объекта и общественных пространства. Работы охватили 64 парковые и природные территории.

В 2023 году, добавил мэр, продолжатся благоустройство улиц и переулков в центре города и обновление популярных прогулочных маршрутов в районах.