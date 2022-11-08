Андрей Бочкарев: Стройки Москвы переводят на цифровые сервисы учета персонала

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Сегодня на стройках города проводится активная работа по внедрению цифровых сервисов для работы с персоналом. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Цифровые сервисы для работы со строительным персоналом, внедренные в процессы застройщиков, позволили снизить издержки на персонал на 25 процентов за счет существенной оптимизации процессов, связанных с управлением сотрудниками, — сказал он.

Заммэра отметил, что цифровизация кадров позволила повысить эффективность работы HR-службы, снятие рутинных задач со специалистов и многое другое. На данный момент сервисы применяются в процессе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса «Некрасовка», медицинского молла в Международном медкластере «Сколково» и на ряде других строек.

Директор ИТ-компании «Наймикс» — разработчика сервиса — Виктор Емец добавил, что в процессе внедрения технологии происходит оцифровка, автоматизация процессов делопроизводства и администрирования кадров. Параллельно проходит введение в работу инструментов электронного документооборота.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты при создании ряда ТПУ используют опыт строительства парка «Зарядье». Он уточнил, что это касается благоустройства, формирования дорожно-тропиночной сети, навигации и распределения потоков посетителей.