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Приметы и советы

Косметолог Соколова дала советы, как правильно ухаживать за бородой

Ирина Игнатенко
Общество
Косметолог Соколова дала советы, как правильно ухаживать за бородой
Фото: Вечерняя Москва

Уход за мужской бородой включает в себя несколько главных этапов, среди которых основными являются мытье, стрижка и укладка. Об этом рассказала косметолог Юлия Соколова.

Чтобы волосы не торчали, короткую щетину и усы нужно мыть ежедневно вместе с кожей лица, а длинную бороду — раз в три дня. Косметолог не советует сушить бороду феном, лучше промокнуть ее полотенцем.

Чтобы придать форму бороде, стоит посетить салон. Затем ее можно будет поддерживать в домашних условиях.

Чтобы сохранить эффект трехдневной щетины, бороду требуется ежедневно подравнивать. Более длинные варианты надо корректировать раз в три дня и реже.

Что касается укладки, то, по словам эксперта, можно применять специальные укладочные средства на основе воска и масел с ухаживающими свойствами, передает РИАМО.

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