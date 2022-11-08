Косметолог Соколова дала советы, как правильно ухаживать за бородой

Фото: Вечерняя Москва

Уход за мужской бородой включает в себя несколько главных этапов, среди которых основными являются мытье, стрижка и укладка. Об этом рассказала косметолог Юлия Соколова.

Чтобы волосы не торчали, короткую щетину и усы нужно мыть ежедневно вместе с кожей лица, а длинную бороду — раз в три дня. Косметолог не советует сушить бороду феном, лучше промокнуть ее полотенцем.

Чтобы придать форму бороде, стоит посетить салон. Затем ее можно будет поддерживать в домашних условиях.

Чтобы сохранить эффект трехдневной щетины, бороду требуется ежедневно подравнивать. Более длинные варианты надо корректировать раз в три дня и реже.

Что касается укладки, то, по словам эксперта, можно применять специальные укладочные средства на основе воска и масел с ухаживающими свойствами, передает РИАМО.

Ранее бьюти-эксперт Александра Полянская назвала четыре продукта, которые можно использовать в домашней косметологии. Это яйца, сметана, морковь и огурцы, передает Life.ru.

Косметолог-дерматолог Наиля Максименко рассказала «Вечерней Москве» о том, какие существуют способы вернуть утраченную молодость.