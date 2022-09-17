Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Косметолог назвала самый эффективный способ вернуть молодость

Лейла Алиева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Косметолог назвала самый эффективный способ вернуть молодость
Фото: Pexels

Косметолог-дерматолог Наиля Максименко рассказала «Вечерней Москве» о том, какие существуют способы, чтобы вернуть утраченную молодость.

— Самый эффективный способ вернуть молодость — хирургическое вмешательство. Сегодня популярен чек-лифт — эндоскопическая подтяжка лица, без разрезов, — рассказала она.

Чаще всего эту процедуру делают вместе с блефаропластикой — коррекцией век. Однако звезды пользуются и менее заметными, но более эффективными процедурами, которые помогают достичь желаемого результата, заключила специалист.

Открытые части тела могут невольно выдавать реальный возраст женщины. Звездный косметолог Марият Мухина рассказала «Вечерней Москве» о скрытых маркерах старения. Так, основными проблемными зонами тела являются руки, шея, локти и колени. Многие женщины вкладывают огромные деньги в улучшение состояния лица, но забывают о других важных частях тела.

В пример косметолог привела руки голливудской актрисы Сары Джессики Паркер и колени Ольги Бузовой, которые выдают реальный возраст знаменитостей.

Молодежь лицо кожа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте