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Приметы и советы

«Маркеры старения»: какие части тела выдают реальный возраст женщины

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Маркеры старения»: какие части тела выдают реальный возраст женщины
Фото: shutterstock

Открытые части тела могут невольно выдавать реальный возраст женщины. Звездный косметолог Марият Мухина рассказала «Вечерней Москве» о скрытых маркерах старения.

Про ее словам, основными проблемными зонами тела являются руки, шея, локти и колени. Многие женщины вкладывают огромные деньги в улучшение состояния лица, но забывают о других важных частях тела.

— Многие активно занимаются лицом, но экономят на шее и руках. Например, руки Сары Джессики Паркер и колени Ольги Бузовой выдают реальный возраст знаменитостей. Отмечу, что самые яркие маркеры старения — это локти. После 35 лет они превращаются в сморчки. Это сразу же бросается в глаза. По ним окружающие могут легко определить возраст женщины, — уверена Мухина.

Косметолог подчеркнула, что уши также могут выдать возраст женщины, а зона декольте и шея требуют особенного внимания:

— Мочка уха тоже выдает реальный возраст женщина. По тому, как висит сережка, как она держится, можно узнать цифры в паспорте. Кроме того, раньше говорили, что лицо — это ваш паспорт, а декольте — загранпаспорт. Эта зона также требует к себе большого внимания, как и шея.

Специалист заверила, что грамотный врач-косметолог и филлеры помогут скрыть возрастные изменения на теле и подарить женщине уверенность в себе.

— Сейчас существует тренд, что нужно любить себя через свое тело. Я советую следить за состоянием внутренней поверхности бедер и избавляться от подъягодичной складки. Она не должна провисать. Многие женщины прибегают к помощи филлеров, которые колят в разные части тела. Это позволяет скрыть возрастные изменения и без стеснения раздеваться на пляже, — считает Мухина.

Собеседница «ВМ» рассказала, что даже скрытые части тела могут выдать реальный возраст.

— Более того, нельзя забывать про интимную зону. На данный момент на пике популярности «верблюжья лапка». Зона малого таза должна быть в тонусе и иметь хороший объем, — подытожила эксперт.

Ранее врач-косметолог Татьяна Егорова рассказала «Вечерней Москве», как сохранить молодость и красоту на долгие годы. По ее словам, после 50 лет важно ухаживать за кожей не только внешне, но и внутренне. Правильное питание, витамины и заместительная гормональная терапия помогут сохранить красоту кожи лица как можно дольше.

Собеседница «ВМ» отметила, что правильные косметологические процедуры позволят женщине после 50 лет иметь здоровую, сияющую и красивую кожу лица. Главное, подобрать правильный уход вместе со специалистом. Косметолог заявила, что кремы с ретинолом помогут поддерживать зрелую кожу в хорошем состоянии. Более того, необходимо помнить про сыворотку, маски и гидрогелевые патчи.

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