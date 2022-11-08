Мать выбросила ребенка с 11 этажа на юге столицы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Сумской проезд Карта всех событий

Малолетний ребенок обнаружен под окнами жилого дома на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 8 ноября.

По ее словам, травмированную девочку 2021 года рождения обнаружили под окнами жилого дома на Сумском проезде. Найденного младенца госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, ребенка выбросила мать из окна квартиры, расположенной на 11 этаже. В момент происшествия 26-летняя женщина находилась дома.

Столичная прокуратура проводит проверку по данному факту, в результате которой сотрудники ведомства выяснят, как хорошо родительница исполняла законы, связанные с воспитанием несовершеннолетних. По итогу проверки будет принято решение о дальнейших действиях. Также ведомство контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на убийство малолетнего».

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов прибыл Чертановский межрайонный прокурор Максим Щербаков.

Другая похожая история произошла в Саратове. Местная жительница выбросила из окна двоих своих детей.